Окупанти не зможуть подолати українських партизанів - ISW

У росіян мало шансів нейтралізувати партизанський рух в Україні, оскільки останній надто потужний. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення росії українські партизани здійснили десятки підтверджених нападів.
Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.
Фахівці зазначають, що станом на початок листопада партизанський рух ліквідував щонайменше 11 російських окупаційних чиновників, а також відомих колаборантів.
Окупанти не змогли ефективно приховати особи колаборантів та не забезпечили базову безпеку російських окупаційних чиновників у їхніх будинках та на робочих місцях, зазначає Інститут.
Російські загарбники також не змогли захистити вразливі ділянки критично важливих наземних ліній зв'язку: залізничні вузли та мости, особливо у сільській місцевості.
Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.
Фахівці зазначають, що станом на початок листопада партизанський рух ліквідував щонайменше 11 російських окупаційних чиновників, а також відомих колаборантів.
Окупанти не змогли ефективно приховати особи колаборантів та не забезпечили базову безпеку російських окупаційних чиновників у їхніх будинках та на робочих місцях, зазначає Інститут.
Російські загарбники також не змогли захистити вразливі ділянки критично важливих наземних ліній зв'язку: залізничні вузли та мости, особливо у сільській місцевості.
Російські ЗМІ здебільшого ігнорують напади партизанів. Іноді вони репрезентують їх як "звичайні українські військові атаки", щоб зменшити наслідки партизанської війни на окупованій росією території.
Брак людських ресурсів у росії погіршує здатність російських військ ефективно захищати свої тилові райони від партизанських нападів.
Крім того, партизанські напади продовжуються в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей навіть після їхньої анексії. Аналітики зазначають, що це свідчить про подальшу нездатність російських сил належним чином утримувати окуповані території.
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