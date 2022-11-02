Окупанти не зможуть подолати українських партизанів - ISW

12:59 02 листопада Київ, Україна





Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.



Фахівці зазначають, що станом на початок листопада партизанський рух ліквідував щонайменше 11 російських окупаційних чиновників, а також відомих колаборантів.



Окупанти не змогли ефективно приховати особи колаборантів та не забезпечили базову безпеку російських окупаційних чиновників у їхніх будинках та на робочих місцях, зазначає Інститут.



Російські загарбники також не змогли захистити вразливі ділянки критично важливих наземних ліній зв'язку: залізничні вузли та мости, особливо у сільській місцевості. У росіян мало шансів нейтралізувати партизанський рух в Україні, оскільки останній надто потужний. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення росії українські партизани здійснили десятки підтверджених нападів.Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.Фахівці зазначають, що станом на початок листопада партизанський рух ліквідував щонайменше 11 російських окупаційних чиновників, а також відомих колаборантів.Окупанти не змогли ефективно приховати особи колаборантів та не забезпечили базову безпеку російських окупаційних чиновників у їхніх будинках та на робочих місцях, зазначає Інститут.Російські загарбники також не змогли захистити вразливі ділянки критично важливих наземних ліній зв'язку: залізничні вузли та мости, особливо у сільській місцевості.

"Українські партизани збирають інформацію про цілі російської військової та окупаційної влади і передають її іншим партизанам та українським військовим", - йдеться у повідомленні.



Російські ЗМІ здебільшого ігнорують напади партизанів. Іноді вони репрезентують їх як "звичайні українські військові атаки", щоб зменшити наслідки партизанської війни на окупованій росією території.



Брак людських ресурсів у росії погіршує здатність російських військ ефективно захищати свої тилові райони від партизанських нападів.



Крім того, партизанські напади продовжуються в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей навіть після їхньої анексії. Аналітики зазначають, що це свідчить про подальшу нездатність російських сил належним чином утримувати окуповані території.