Окупанти не пускають співробітників ЗАЕС на станцію без контракту з Росатомом - Генштаб

19:11 28 листопада Київ, Україна





У вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ інформує, що залишається загроза того, що росія завдасть ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури в глибині території України. Для цього, додали в Генштабі, противник утримує в готовності авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет.



Ситуація у регіонах: Російські окупанти заборонили вхід на Запорізьку АЕС тим працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти із "Росатомом" . Крім того, війська росії продовжують наступати на Бахмутському напрямку і обстрілювати позиції Сил оборони та цивільні об'єкти.У вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ інформує, що залишається загроза того, що росія завдасть ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури в глибині території України. Для цього, додали в Генштабі, противник утримує в готовності авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет.Ситуація у регіонах:

на Слобожанському напрямку окупанти обстріляли з мінометів та реактивної артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілка, Огурцове, Бударки та Чавунівка Харківської області;

окупанти обстріляли з мінометів та реактивної артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілка, Огурцове, Бударки та Чавунівка Харківської області; на Куп'янському напрямку противник веде оборону раніше зайнятих рубежів. Здійснив обстріл з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Куп'янськ, Табаївка, Крохмальне та Берестове у Харківській області;

противник веде оборону раніше зайнятих рубежів. Здійснив обстріл з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Куп'янськ, Табаївка, Крохмальне та Берестове у Харківській області; на Лиманському напрямку російські військові зосередилися на веденні наступальних дій. Зафіксовано обстріл з усього спектру артилерії недалеко від Макіївки та Невського Луганської області та Ямполівки та Торського у Донецькій області;

російські військові зосередилися на веденні наступальних дій. Зафіксовано обстріл з усього спектру артилерії недалеко від Макіївки та Невського Луганської області та Ямполівки та Торського у Донецькій області; на Бахмутському та Авдіївському напрямах противник продовжує спроби наступальних дій. Здійснив обстріл з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Яківлівка, Бахмутське, Бахмут, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області;

противник продовжує спроби наступальних дій. Здійснив обстріл з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Яківлівка, Бахмутське, Бахмут, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області; на Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли з артилерії позиції Сил оборони та райони населених пунктів Вугледар та Нескучне Донецької області;

окупанти обстріляли з артилерії позиції Сил оборони та райони населених пунктів Вугледар та Нескучне Донецької області; на Запорізькому напрямку окупанти обороняються. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль, Червоне, Залізничне, Дорожнянка та Кам'янське Запорізької області;

окупанти обороняються. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль, Червоне, Залізничне, Дорожнянка та Кам'янське Запорізької області; на Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону позицій на тимчасово зайнятих територіях. Не припиняє артилерійський обстріл населених пунктів на правому березі річки Дніпро, у тому числі Херсон.

Ситуація на ЗАЕС

У Генштабі також повідомили, що з 28 листопада окупанти заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з "Росатомом".



Напередодні президент "Енергоатому" Петро Котін заявив, що спостерігаються ознаки того, що російські окупанти можуть залишити Запорізьку атомну електростанцію. За його словами, говорити про те, що росіяни йдуть із ЗАЕС, рано, але є ознаки того, що війська росії готуються до виходу.



У той самий час прессекретар президента росії володимира путіна дмитро пєсков заявив, що відведення військ росії з території Запорізької атомної електростанції "бути не може".