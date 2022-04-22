Окупанти назвали мету другого етапу війни в Україні

15:48 22 квітня Київ, Україна

Завданням російських окупантів на другому етапі війни в Україні є встановлення повного контролю над Донбасом та Південною Україною та забезпечення сухопутного коридору до Криму.

Про це 22 квітня заявив виконавець обов'язків командувача військ Центрального військового округу Рустам Міннекаєв на зборах Союзу підприємств оборонних галузей промисловості Свердловської області.



При цьому Міннекаєв зазначив, що контроль над півднем України дозволить отримати вихід у Придністров'я, "де також зазначаються факти утиску російськомовного населення".



У Міністерстві оборони України відреагували на цілі "другої фази" війни, які озвучила росія. У відомстві наголосили, що окупанти почали озвучувати свої справжні мотиви.