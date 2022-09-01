Окупанти накопичують техніку на ЗАЕС

Російські загарбники продовжують накопичувати військову техніку на Запорізькій АЕС.
Про це повідомив НАЕК "Енергоатом" у Telegram.
За даними НАЕК, всього на території станції наразі дислоковано понад 40 одиниць військової техніки.
Зокрема, біля першого енергоблоку перебувають 16 військових машин, біля другого – 7. Ще 12 одиниць техніки окупанти загнали під естакаду.
Також наголошується, що окупанти поповнили свої лави і чималою кількістю "міцних" військових, деякі з них – у масках.
Зокрема, біля першого енергоблоку перебувають 16 військових машин, біля другого – 7. Ще 12 одиниць техніки окупанти загнали під естакаду.
Також наголошується, що окупанти поповнили свої лави і чималою кількістю "міцних" військових, деякі з них – у масках.
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