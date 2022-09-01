Окупанти накопичують техніку на ЗАЕС

12:44 23 серпня Київ, Україна

Російські загарбники продовжують накопичувати військову техніку на Запорізькій АЕС.

Про це повідомив НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

"Рашисти накопичують техніку на території Запорізької АЕС та збільшили кількість військових на станції. 22 серпня в ремонтну зону станції окупанти додатково завезли два БТР та шість спецвантажівок" - "Енергоатом".

За даними НАЕК, всього на території станції наразі дислоковано понад 40 одиниць військової техніки.



Зокрема, біля першого енергоблоку перебувають 16 військових машин, біля другого – 7. Ще 12 одиниць техніки окупанти загнали під естакаду.



Також наголошується, що окупанти поповнили свої лави і чималою кількістю "міцних" військових, деякі з них – у масках.