Окупанти почали вербувати на війну ув'язнених жінок

Щоб заповнити втрати у живій силі, противник намагається залучити до участі у бойових діях засуджених жінок, які відбувають покарання у колонії на окупованих територіях. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому в суботу, 4 лютого.

"Щоб заповнити втрати у живій силі, противник намагається залучити до участі у бойових діях засуджених жінок. Протягом тижня окупанти завербували близько 50 осіб із жіночої виправної колонії міста Сніжне тимчасово окупованої території Донецької області. Також відомо, що вони спрямовані на територію Російської Федерації для проходження підготовки", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в полон почали потрапляти жінки-військові з Росії.