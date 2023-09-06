Окупанти розпочали підготовку до "осіннього призову" в Луганській області - ЦНС

09:11 15 серпня Київ, Україна

У тимчасово окупованій Луганській області загарбники готуються до осіннього призову на військову службу.



Відповідно до інформації, наданої Центром національного спротиву (ЦНС) у понеділок, 14 серпня, окупаційні "військкомати" в Луганській області активно проводять обстеження для виявлення придатних до служби призовників у контрольованих загарбниками "організаціях" та інших "установах".



За даними джерела, з початку минулого року окупаційні сили створили "військкомати", які склали списки мешканців тимчасово окупованих територій Луганської області з наміром внести їх до лав призовників. Основний контингент таких осіб, які підлягають призову, представляє молодь та молоде покоління цього регіону.



У Центрі національного спротиву наголошують, що росія готується до проведення осіннього призову для мобілізації місцевих жителів з тимчасово окупованих територій на сході України у власні збройні сили.