Окупанти почали оприлюднювати результати "референдумів"



Про це повідомляє російська пропагандистська агенція.

"По Запорізькій області за - 98,19% (дані з 18% голосів), по "ДНР" за - 97,91% (дані з 14% голосів), по "ЛНР" за - 97,82% (дані з 13 % голосів), Херсонській області за - 96,97% (дані з 14% голосів)", - повідомляє російське агентство.