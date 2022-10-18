Окупанти почали завдавати ударів із Ростовської області

12:39 18 жовтня Київ, Україна

Армія росії почала атакувати авіацією з Ростовської області, а не з Каспію.



Про це сказав представник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі єдиного телемарафону.

«Стратегічна авіація росії продовжує обстрілювати Україну ракетами Х-101 і Х-555. Але тепер почали атакувати із Ростовської області, а не з Каспію. Тобто ближче. Це залишає нам менше часу відреагувати на запуск», – сказав Ігнат.

Він пояснив, що поки що з Каспію ракета летить зі швидкістю 900 кілометрів на годину, то є можливість швидше відреагувати Повітряним силам. Також є більше часу і людям спуститися в укриття.

«Зараз росія атакує з Ростовської області стратегічними бомбардувальниками Ту-95 і Ту-160. Там вони мають 6 літаків, кожен може нести 8-12 ракет під крилами», - наголосив представник командування Повітряних сил.



Він додав, що також росіяни атакують як із моря "Калібрами", так і балістичними ракетами з північних регіонів. Наразі головною метою агресора є об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України.