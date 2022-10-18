Окупанти почали завдавати ударів із Ростовської області

Армія росії почала атакувати авіацією з Ростовської області, а не з Каспію.
Про це сказав представник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі єдиного телемарафону.
Він пояснив, що поки що з Каспію ракета летить зі швидкістю 900 кілометрів на годину, то є можливість швидше відреагувати Повітряним силам. Також є більше часу і людям спуститися в укриття.
Він додав, що також росіяни атакують як із моря "Калібрами", так і балістичними ракетами з північних регіонів. Наразі головною метою агресора є об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України.
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