Окупанти на Херсонщині планують вивезти населення міста до росії

11:22 19 жовтня Київ, Україна

Глави окупаційної "адміністрації" Херсона та області заявили про переміщення близько 50-60 тисяч жителів із 4 правобережних районів області на лівий берег Дніпра або в росію у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомив гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо у Telegram та в ефірі "Соловйов Live", один із ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона гауляйтер Кирило Стремоусов у Telegram.

"Мною було прийнято важке, але вірне рішення оголосити про організоване переміщення цивільного населення Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського муніципалітетів на лівий берег Дніпра. Ми підраховували - приблизно 50-60 тисяч людей планується перемістити на лівий берег Дніпра", - сказав Сальдо.



За його словами, людей вивозитимуть поетапно та безкоштовно силами МНС росії та так званого "уряду" Херсонської області. Сальдо впевнений, що на це піде близько тижня.



Він додав, що у річковому порту міста вже стоять катери з людьми, які нібито готові вирушити на лівий берег, але напруженості у місті нібито немає.



Гауляйтер заявив, що нібито існує "безпосередня небезпека затоплення територій у зв'язку з запланованим руйнуванням греблі Каховської ГЕС і скидання води з каскаду електростанцій вище за Дніпром".



За його словами, якщо ЗСУ зруйнують шлюзові камери Каховської ГЕС, то вода у двох районах Херсона може піднятися на 1 метр. Тому колаборанти Херсонської області нібито вже наростили скидання води системою каналів, щоб уберегти місто від можливого затоплення у разі пошкодження шлюзів ГЕС.



Сальдо додав, що тим мешканцям області, які вирішать переїхати до росії, нібито нададуть житлові сертифікати.



За словами Стремоусова, на ранок 19 жовтня ситуація в Херсонській області "не змінилася", але ЗСУ нібито можуть "почати наступати будь-якої миті".



Він закликав жителів Херсона максимально швидко переходити на лівий берег.