Окупанти на Херсонщині знущалися з дітей - Лубинець

13:36 22 листопада Київ, Україна

Тисячі людей пройшли через тортури російських терористів у Херсонській області. На цьому наголосив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.

“Знаєте, я відвідував усі звільнені території… але масштаби порушень міжнародного гуманітарного права, які там побачив, мене навіть жахнули. Тут уже росія дійшла до того, що вона окремо зробила камеру для дітей, де їх також били”, - зазначив Лубинець.

За його словами, загарбники не прагнули отримати від людей інформацію – їх просто били. Свідки повідомляли, що людей забирали з дому чи з вулиці, одягали мішок на голову та відвозили: кілька днів жорстко били, застосовували електричний струм та практично не ставили запитань.

“Потім людині дають трохи відновитись – і знову виводять, прив'язують… до стільця пластиковими зав'язками та вже починають ставити запитання. Але такого типу: "Ми знаємо, що ти – шпигун ЗСУ. Чи підтверджуєш ти це? Можеш, в принципі, не підтверджувати, бо ми все знаємо. Твоє завдання – підписатися під тим, що ти – шпигун”, - сказав омбудсмен.



Лубинець розповів, що людей часто катували із застосуванням електроструму та доводили до такого стану, що деякі благали вбити їх.



Морили в'язнів голодом та спрагою.

"Хлопці набирали в пластикову пляшку технічну воду і передавали з камери в камеру. Там був маленький отвір, де проходила труба для опалення, люди через цей отвір передавали цю пляшку, щоб по всіх камерах - а їх було 6 - розходилася пляшка. Вона поверталася назад - і знову в неї набирали воду”, - сказав Лубинець.



Свої звірства окупанти часто фіксували на відео. Омбудсмен зазначив, що неможливо пояснити, "чому така жорстокість, таке ставлення було просто до звичайних цивільних осіб і тим більше до дітей".



За його словами, координацію тортур на захоплених росією територіях здійснює фсб росії, а в Херсоні діяли підрозділи росгвардії. Залишаючи цю територію, росгвардійці залишили елементи свого спорядження.



Щодо випадків сексуального насильства з боку загарбників у Херсонській області Лубинець сказав, що такі факти фіксуються, але тема дуже складна та делікатна.