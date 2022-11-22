Окупанти на Херсонщині знущалися з дітей - Лубинець

Тисячі людей пройшли через тортури російських терористів у Херсонській області. На цьому наголосив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.
За його словами, загарбники не прагнули отримати від людей інформацію – їх просто били. Свідки повідомляли, що людей забирали з дому чи з вулиці, одягали мішок на голову та відвозили: кілька днів жорстко били, застосовували електричний струм та практично не ставили запитань.
Лубинець розповів, що людей часто катували із застосуванням електроструму та доводили до такого стану, що деякі благали вбити їх.
Морили в'язнів голодом та спрагою.
Свої звірства окупанти часто фіксували на відео. Омбудсмен зазначив, що неможливо пояснити, "чому така жорстокість, таке ставлення було просто до звичайних цивільних осіб і тим більше до дітей".
За його словами, координацію тортур на захоплених росією територіях здійснює фсб росії, а в Херсоні діяли підрозділи росгвардії. Залишаючи цю територію, росгвардійці залишили елементи свого спорядження.
Щодо випадків сексуального насильства з боку загарбників у Херсонській області Лубинець сказав, що такі факти фіксуються, але тема дуже складна та делікатна.
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