Окупанти можуть забрати паспорт Росії за нелояльність до війни

10:40 13 листопада Київ, Україна

Глава правлячого режиму Росії Володимир Путін вніс поправку до законопроекту про можливість "за фейки про війну". Вона передбачає можливість позбавлення російських паспортів, що роздали на окупованих територіях України. Про це у неділю, 13 листопада, повідомляє російське видання Медуза, яке позиціонує себе як опозиційне.

Таким чином, ця норма почне діяти щодо тих, хто отримав паспорт не за правом народження, а внаслідок "приєднання" росією окупованих територій та інших аналогічних випадків.

Російський президент доповнив перелік "злочинів", за які почнуть позбавляти громадянства:

Поширення фейків про ЗС Росії та дискредитація російської армії.

Наруга над прапором та гербом Росії.

Участь у діяльності небажаної організації.

Заклики до сепаратизму.

Зазіхання життя державного діяча і заклики до екстремізму.

У поправці йдеться, що рішення про позбавлення громадянства можуть ухвалити незалежно від того, коли було скоєно злочин.

Як відомо, президент запорізького заводу Мотор Січ В'ячеслав Богуслаєв має російське громадянство із 2000 року.