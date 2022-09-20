Окупанти "мобілізують" 500 працівників Єнакіївського заводу – Генштаб

08:39 20 вересня Київ, Україна

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни скасували відстрочку від мобілізації близько п'ятистам працівникам Єнакіївського металургійного заводу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Продовжуються заходи так званої "мобілізації" на тимчасово окупованих противником територіях. За наявною інформацією, з 14 вересня поточного року скасовано дію раніше виданих документів про відстрочку від мобілізації під п'ятсот працівників Єнакіївського металургійного заводу. Крім того, запроваджено заборону на виїзд чоловікам з території тимчасово окупованого Криму без дозволу військових комісаріатів".

Противник продовжує вживати заходів щодо поповнення втрат та формування резервних підрозділів.



За інформацією штабу, на базі 36 окремої мотострілецької бригади 29 загальновійськової армії Східного військового округу, що дислокується у населеному пункті Борзя Забайкальського краю, триває формування чотирьох стрілецьких батальйонів.



Комплектування офіцерських посад у зазначених батальйонах здійснюється за рахунок викладачів Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища.



Раніше повідомлялося про формування морського стрілецького полку на базі Чорноморського вищого військово-морського училища у тимчасово окупованому Севастополі.