Окупанти змінюють тактику бою

Росія дедалі частіше використовує надзвукові ракети і менше авіацію.
Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів у розмові із головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.
Залужний наголосив, що росія продовжує використовувати стратегічні крилаті ракети, щодня запускаючи від 10 до 14 крилатих ракет по об'єктах цивільної інфраструктури.
За його словами, останнім часом росія все частіше використовує тактику масованих запусків радянських надзвукових крилатих ракет Х-22. Зокрема, вчора рф запустила 12 крилатих ракет по Кременчуцькому НПЗ, дві з яких вдалося збити з американського ПЗРК Stinger.
"Однією з причин переходу супротивником до цієї тактики є відмова від застосування авіації, яка зазнає великих втрат", - сказав Залужний.
Головком ЗСУ також розповів Міллі, що бачить перемогу України так: знищення ворога, який знаходиться на українській землі, та звільнення всіх захоплених ним територій. За його словами, оперативна ситуація складна, але настрій українських військових бойовий – вони націлені лише на перемогу.
Залужний подякував народу та уряду США за допомогу, а також запевнив, що Україна веде суворий облік та контроль за використанням переданих матеріальних засобів. Усіма даними українська сторона готова поділитися з посольством США.
Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів у розмові із головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.
Залужний наголосив, що росія продовжує використовувати стратегічні крилаті ракети, щодня запускаючи від 10 до 14 крилатих ракет по об'єктах цивільної інфраструктури.
За його словами, останнім часом росія все частіше використовує тактику масованих запусків радянських надзвукових крилатих ракет Х-22. Зокрема, вчора рф запустила 12 крилатих ракет по Кременчуцькому НПЗ, дві з яких вдалося збити з американського ПЗРК Stinger.
"Однією з причин переходу супротивником до цієї тактики є відмова від застосування авіації, яка зазнає великих втрат", - сказав Залужний.
Головком ЗСУ також розповів Міллі, що бачить перемогу України так: знищення ворога, який знаходиться на українській землі, та звільнення всіх захоплених ним територій. За його словами, оперативна ситуація складна, але настрій українських військових бойовий – вони націлені лише на перемогу.
Залужний подякував народу та уряду США за допомогу, а також запевнив, що Україна веде суворий облік та контроль за використанням переданих матеріальних засобів. Усіма даними українська сторона готова поділитися з посольством США.
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