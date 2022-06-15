Окупанти контролюють більшу частину Сєвєродонецька, крім промзони - британська розвідка

09:16 15 червня Київ, Україна

Через місяць запеклих боїв російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька, і їхня тактика - масовані удари артилерії по забудовах - "завдала значної побічної шкоди всьому місту".

Про це повідомляє британська розвідка вранці 15 червня.



У відомстві наголосили, що українські військові, а також кілька сотень цивільних осіб ховаються у підземних бункерах на території хімічного заводу "Азот" у промисловій зоні міста.

"Російські сили, ймовірно, будуть закріплені в "Азоті" та його околицях, доки українські бійці зможуть сховатись під землею. Це, напевно, тимчасово завадить росії перекинути свої підрозділи для виконання завдань в інших місцях", - йдеться у повідомленні.

У розвідці додали, що малоймовірно, що росія чекала на такий сильний опір або такий повільний, затяжний конфлікт під час початкового планування вторгнення.