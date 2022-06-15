Окупанти контролюють більшу частину Сєвєродонецька, крім промзони - британська розвідка

Через місяць запеклих боїв російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька, і їхня тактика - масовані удари артилерії по забудовах - "завдала значної побічної шкоди всьому місту".
Про це повідомляє британська розвідка вранці 15 червня.
У відомстві наголосили, що українські військові, а також кілька сотень цивільних осіб ховаються у підземних бункерах на території хімічного заводу "Азот" у промисловій зоні міста.
У відомстві наголосили, що українські військові, а також кілька сотень цивільних осіб ховаються у підземних бункерах на території хімічного заводу "Азот" у промисловій зоні міста.
У розвідці додали, що малоймовірно, що росія чекала на такий сильний опір або такий повільний, затяжний конфлікт під час початкового планування вторгнення.
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