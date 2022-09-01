Окупанти використовують Запорізьку АЕС, щоб залякати Захід

09:43 04 серпня Київ, Україна

Загарбники використовують Запорізьку атомну електростанцію, щоб залякати країни Заходу ядерною катастрофою.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.

"Російські війська, розташовані навколо АЕС, атакували українські позиції в Нікополі та інших місцях останніми тижнями, навмисно поставивши Україну у скрутне становище – або Україна відповість вогнем, ризикуючи міжнародним засудженням та ядерним інцидентом (що українські сили навряд чи зроблять), або українські сили дозволяють російським силам продовжувати обстріл українських позицій із ефективної "безпечної зони", – йдеться у повідомленні.



Окупанти, мабуть, сподіваються, що ймовірна ядерна катастрофа відіб'є бажання країн Заходу допомогти Україні деокупувати південь.



Крім того, експерти зазначили, що російські війська обстріляли Енергодар ракетами із сусідніх сіл, щоб звинуватити бійців ЗСУ в обстрілі міста та створенні загрози для АЕС.



За даними "Енергоатому", російські окупанти перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу і використовують її як щит. Вони розгорнули важкі артилерійські батареї та встановили протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, вода з якого охолоджує шість реакторів АЕС.