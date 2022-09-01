Окупанти використовують Запорізьку АЕС, щоб залякати Захід

Загарбники використовують Запорізьку атомну електростанцію, щоб залякати країни Заходу ядерною катастрофою.
Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.
Окупанти, мабуть, сподіваються, що ймовірна ядерна катастрофа відіб'є бажання країн Заходу допомогти Україні деокупувати південь.
Крім того, експерти зазначили, що російські війська обстріляли Енергодар ракетами із сусідніх сіл, щоб звинуватити бійців ЗСУ в обстрілі міста та створенні загрози для АЕС.
За даними "Енергоатому", російські окупанти перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу і використовують її як щит. Вони розгорнули важкі артилерійські батареї та встановили протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, вода з якого охолоджує шість реакторів АЕС.
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