Окупанти хочуть провести "евакуацію" з Енергодару

08:55 27 грудня Київ, Україна

Російські військові готують так звану "евакуацію" мирних громадян захопленого Енергодару Запорізької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У ЦНС повідомили, що для проведення "евакуації" Запорізька атомна електростанція має підготувати автобуси. Людей планують вивозити до кримського міста Джанкой.
 
"На початку "евакуація" добровільна, але надалі окупанти практикують примусове виселення", – повідомили у Опорі.