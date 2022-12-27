Окупанти хочуть провести "евакуацію" з Енергодару

Російські військові готують так звану "евакуацію" мирних громадян захопленого Енергодару Запорізької області.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У ЦНС повідомили, що для проведення "евакуації" Запорізька атомна електростанція має підготувати автобуси. Людей планують вивозити до кримського міста Джанкой.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У ЦНС повідомили, що для проведення "евакуації" Запорізька атомна електростанція має підготувати автобуси. Людей планують вивозити до кримського міста Джанкой.
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