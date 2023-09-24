Окупанти грабують музеї Севастополя під приводом "евакуації культурних цінностей"

Після неодноразових вибухів у Севастополі окупаційна влада розпочала термінову підготовку до евакуації. Що таке "евакуація російською мовою" всі вже бачили на прикладі Херсона: "грабимо і звалюємо звідси".
Ось і тепер окупанти планують вивезти з Криму на територію Росії культурні цінності з музеїв Севастополя. Їхню крадіжку проведуть під приводом "евакуації населення", повідомило у суботу, 23 вересня, Радіо Свобода.
Зазначається, що це завдання окупаційна адміністрація півострова поставила перед місцевими надзвичайними працівниками.
На сайті так званого "МНС" виклали нагадування для рятувальників про те, що одне з їхніх завдань - "евакуація не лише населення, а й культурних цінностей".
За даними кримських надзвичайників, завдання полягає у "плануванні, підготовці та проведенні евакуації, підготовці безпечних районів для розміщення населення, а також створенні та організації діяльності евакуаційних органів".
Нагадаємо, 22 вересня у тимчасово окупованому Севастополі атакували штаб Чорноморського флоту Росії. За даними ГУР, загинули щонайменше дев'ять членів російського штабу і 16 поранено. Серед останніх є російські генерали.
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