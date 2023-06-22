Окупанти грабують та виселяють мешканців Голої Пристані - Жовта стрічка

13:12 22 червня Київ, Україна

На території Херсонщини, у місті Гола Пристань, військові росії під приводом підготовки до бойових дій почали виселяти місцевих жителів з їхніх власних будинків. Це супроводжується актами мародерства із боку загарбників.



Інформацію про цей факт повідомляє рух "Жовта стрічка" у своєму каналі у Телеграмі.

В офіційному повідомленні йдеться: "Окупанти в Голій Пристані грабують і виселяють місцевих мешканців із їхніх будинків. Під приводом підготовки міста до військових дій окупаційні сили розпочали примусове виселення місцевих жителів. Потім у ці занедбані будинки переселяють військовослужбовців росії, які здійснюють акти мародерства, а також крадіжку електроніки та сільськогосподарської техніки.



Активісти руху "Жовта стрічка" активно відстежують будинки, де розміщуються російські окупанти, та інформують про це українську армію.



За даними Голопристанської міської військової адміністрації, опублікованими у Телеграмі, ситуація у Голій Пристані на ранок 22 червня є антисанітарною. У повідомленні зазначається, що досі відомо про 18 загиблих через затоплення, проте підтвердження цієї інформації поки що відсутнє.