Окупанти грабують та виселяють мешканців Голої Пристані - Жовта стрічка

На території Херсонщини, у місті Гола Пристань, військові росії під приводом підготовки до бойових дій почали виселяти місцевих жителів з їхніх власних будинків. Це супроводжується актами мародерства із боку загарбників.
Інформацію про цей факт повідомляє рух "Жовта стрічка" у своєму каналі у Телеграмі.
Інформацію про цей факт повідомляє рух "Жовта стрічка" у своєму каналі у Телеграмі.
Активісти руху "Жовта стрічка" активно відстежують будинки, де розміщуються російські окупанти, та інформують про це українську армію.
За даними Голопристанської міської військової адміністрації, опублікованими у Телеграмі, ситуація у Голій Пристані на ранок 22 червня є антисанітарною. У повідомленні зазначається, що досі відомо про 18 загиблих через затоплення, проте підтвердження цієї інформації поки що відсутнє.
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