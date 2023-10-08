Окупанти готуються застосувати цієї зими рекордну кількість "шахедів", - Гнат

12:15 08 жовтня Київ, Україна

Росія посилює дронові атаки по Україні. Але рекордними за запущеними дронами-камікадзе мають стати атаки в осінньо-зимовий період, коли ворог спробує знову занурити українців у блекаут.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Проти дронів боротися потрібно, тому що ця осінь/зима буде рекордною за кількістю застосувань літальних безпілотних апаратів Шахед", - сказав він.

Гнат нагадав, що лише за минулий місяць росія застосувала проти України понад 500 безпілотників.

"За 6 місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1000 "шахедів". А ми вже маємо півтисячі всього за один місяць", - наголосив спікер.

Аналітики та експерти вважають, що цієї зими окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема використовуватимуть "Шахеди".

Під час нещодавньої масованої атаки росіяни пошкодили енергомережі у столиці, Київській, Житомирській та Рівненській областях. Це була перша за півроку атака на енергетику.