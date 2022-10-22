Окупанти готуються до вуличних боїв у Херсоні - Генштаб

Населення залишає тимчасово окупований Херсон. Російські загарбники готують місто до вуличних боїв. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні у суботу, 22 жовтня.
Також повідомляється, що російські окупанти проводять заходи щодо звільнення приміщень Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу.
У місті Енергодар окупанти грабують залишені квартири та готелі, в яких мешкали.
Нагадаємо, російські війська, тікаючи від настання ЗСУ у Херсонській області, прикриваються цивільним населенням – оголосили евакуацію та створюють ажіотаж.
А напередодні у Херсоні відключили усі ліфти. Колаборанти пояснюють це як запобіжний засіб перед нібито "майбутнім обстрілом ЗСУ".
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