Окупанти готуються до вуличних боїв у Херсоні - Генштаб

09:16 22 жовтня Київ, Україна

Населення залишає тимчасово окупований Херсон. Російські загарбники готують місто до вуличних боїв. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні у суботу, 22 жовтня.

"За наявною інформацією, Херсон залишила значну частину населення. Російські окупанти, що залишилися в місті, переодягаються в цивільний одяг і заселяються в покинуті будинки. Ворог готує Херсон до вуличних боїв", – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що російські окупанти проводять заходи щодо звільнення приміщень Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу.

У місті Енергодар окупанти грабують залишені квартири та готелі, в яких мешкали.

Нагадаємо, російські війська, тікаючи від настання ЗСУ у Херсонській області, прикриваються цивільним населенням – оголосили евакуацію та створюють ажіотаж.

А напередодні у Херсоні відключили усі ліфти. Колаборанти пояснюють це як запобіжний засіб перед нібито "майбутнім обстрілом ЗСУ".