Окупанти готуються до фальсифікованих виборів на захоплених територіях - ЦНС

19:24 25 серпня Київ, Україна

Російські окупанти мають намір провести фальсифіковані вибори на тимчасово окупованих українських територіях у вересні.



Як повідомляє Центр національного спротиву, окупанти планують обрати представників місцевих рад та затвердити гауляйтерів регіонів.



Проте місцеві жителі не визнають ці вибори і не мають наміру брати участь у них.



Щоб сховати низьку явку, російські загарбники планують провести вибори протягом трьох днів.



Крім того, вони планують проводити вибори за місцем проживання, щоби збільшити явку.



Для цього вони створили функцію "мобільний виборець", за допомогою якої кожен мешканець може подати заявку на голосування за місцем проживання.



Зазначається, що зараз самі російські загарбники вносять у систему дані про мешканців сіл, незалежно від їхнього бажання голосувати, щоб збільшити явку та кількість голосів.