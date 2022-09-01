Окупанти "готують" співробітників ЗАЕС до майбутньої місії МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на Запорізьку атомну електростанцію, повідомляє The New York Times у суботу, 27 серпня.

До складу місії входить голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі та ще 13 експертів із переважно нейтральних країн.

Зазначається, що ні США, ні Велика Британія, ні інші країни, які надають рішучу військову підтримку Україні, не будуть представлені у цій місії.

Раніше у Міненерго повідомили, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС очікується наступного тижня.

Нині на станції панує атмосфера жаху. Атомники бояться місії, бо окупанти влаштують провокації, щоб у всьому звинуватити Україну. Крім того, напередодні візиту МАГАТЕ загарбники хочуть до мінімуму скоротити присутність українського персоналу, а в кожній кімнаті центру управління поставити кількох росіян, які "гучно кричатимуть, що дуже чекали на "звільнення" від режиму в Києві".

Спецслужби росії катують співробітників окупованої Запорізької АЕС, щоб вони нічого не розповідали інспекторам МАГАТЕ про ризики для безпеки на станції. Про це повідомляє видання The Telegraph.

Загарбники забирають їх у підвал, після чого атомники виходять і взагалі не розмовляють. Ймовірно, під час візиту місії МАГАТЕ вони почнуть говорити про те, що їм наказали.

Нагадаємо, 25 серпня ЗАЕС вперше в історії була повністю відключена від електромережі, але працівникам станції вдалося підключити два енергоблоки до мережі.