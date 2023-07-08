Окупанти готують Крим до оборони, зміцнюють виходи на материкову Україну

07:56 08 липня Київ, Україна

Наступ українських військ у Запорізькій та Херсонській областях серйозно непокоїть російських окупантів на Кримському півострові. Обставини змушують війська загарбників зміцнювати коридори з тимчасово окупованого Криму на материкову Україну, готуючи острів до тривалої оборони. Про це докладно розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Зокрема, він зазначив, що укріплення росіяни будують на трьох ділянках.

"Це Арбатська стрілка. З боку Джанкоя цією дивовижною косом, яку вони зараз руйнують, транспорт може рухатися у бік Херсонської області. Це Чонгар. Нещодавно був підірваний Чонгарський міст, який вони начебто знову привели у користування.. І коридор від Джанкоя у бік Оркапи – чи старий Красноперекопськ – звідти на Каланчак та Чаплінку”, – зазначив Чубаров.

Він наголосив, що росіяни на кожну з цих ділянок звозять додаткові військові підрозділи.

Росія провела значне зміцнення півострова і сподівається на ефективну довгострокову оборону.. Росіяни сподіваються довго боронитися", - резюмував Чубаров.

Як заявив раніше партизанський рух Атеш, російські окупанти встановили кутові відбивачі на незаконно побудованому мосту через Керченську протоку.. У такий спосіб загарбники сподіваються врятуватися від можливих ракетних ударів.

Раніше партизани повідомили, що російські загарбники переміщують колони військової техніки через тимчасово окупований Сімферополь.