Окупанти готують Крим до оборони, зміцнюють виходи на материкову Україну

Наступ українських військ у Запорізькій та Херсонській областях серйозно непокоїть російських окупантів на Кримському півострові. Обставини змушують війська загарбників зміцнювати коридори з тимчасово окупованого Криму на материкову Україну, готуючи острів до тривалої оборони. Про це докладно розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Зокрема, він зазначив, що укріплення росіяни будують на трьох ділянках.
Він наголосив, що росіяни на кожну з цих ділянок звозять додаткові військові підрозділи.
Як заявив раніше партизанський рух Атеш, російські окупанти встановили кутові відбивачі на незаконно побудованому мосту через Керченську протоку.. У такий спосіб загарбники сподіваються врятуватися від можливих ракетних ударів.
Раніше партизани повідомили, що російські загарбники переміщують колони військової техніки через тимчасово окупований Сімферополь.
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