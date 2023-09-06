Окупанти готують форум у москві: як "промивати мізки" дітям з окупованих земель

Окупанти планують провести в москві форум для вчителів з тимчасово окупованих територій, де розповідатимуть, як правильно "промивати мізки" дітям.
Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.
Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.
За даними Центру, на форум планують відвезти близько трьох тисяч педагогів із тимчасово окупованих регіонів. Там заплановано виступ міжнародного злочинця, російського диктатора володимира путіна, а також виступи пропагандистів.
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