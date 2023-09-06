Окупанти готують форум у москві: як "промивати мізки" дітям з окупованих земель

19:19 11 серпня Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву. Окупанти планують провести в москві форум для вчителів з тимчасово окупованих територій, де розповідатимуть, як правильно "промивати мізки" дітям.Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

"У жовтні окупанти планують провести в москві форум "класних керівників", де вчителям пояснять, як правильно промивати мозок дітям", - йдеться у повідомленні.



За даними Центру, на форум планують відвезти близько трьох тисяч педагогів із тимчасово окупованих регіонів. Там заплановано виступ міжнародного злочинця, російського диктатора володимира путіна, а також виступи пропагандистів.