Окупанти ще у квітні замінували Каховську ГЕС - розвідка

16:57 21 жовтня Київ, Україна

У Головному управлінні розвідки повідомили, що армія росії передбачає якнайшвидше звільнення українськими військовими правобережної частини Херсонської області і готує серію терактів на цій території.



Зокрема, під загрозою руйнування, вважають у розвідці, опинилася дамба Каховського водосховища та агрегати Каховської гідроелектростанції.



У ГУР також зазначили, що підрив дамби окупанти спланували заздалегідь – основні роботи із замінування провели ще у квітні. Також протягом цього тижня російські військові провели мінування шлюзів та опор Каховської ГЕС. На греблі встановлені 2 військові тентовані "Камази" без водіїв. Обидві машини, за даними української розвідки, повністю завантажені ящиками із вибухівкою.