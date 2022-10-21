Окупанти ще у квітні замінували Каховську ГЕС - розвідка

16:57 21 жовтня Київ, Україна

У Головному управлінні розвідки повідомили, що армія росії передбачає якнайшвидше звільнення українськими військовими правобережної частини Херсонської області і готує серію терактів на цій території.

Зокрема, під загрозою руйнування, вважають у розвідці, опинилася дамба Каховського водосховища та агрегати Каховської гідроелектростанції.

У ГУР також зазначили, що підрив дамби окупанти спланували заздалегідь – основні роботи із замінування провели ще у квітні. Також протягом цього тижня російські військові провели мінування шлюзів та опор Каховської ГЕС. На греблі встановлені 2 військові тентовані "Камази" без водіїв. Обидві машини, за даними української розвідки, повністю завантажені ящиками із вибухівкою.
"На сьогодні остаточно зрозуміло, що держава терорист свідомо готує теракти, які призведуть до катастрофічних наслідків. У разі реалізації цих планів під ударом стихії виявляться десятки українських населених пунктів, зокрема, Херсон. і торкнуться всього Чорноморського регіону", - повідомляє військова розвідка.