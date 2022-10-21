Окупанти ще у квітні замінували Каховську ГЕС - розвідка

У Головному управлінні розвідки повідомили, що армія росії передбачає якнайшвидше звільнення українськими військовими правобережної частини Херсонської області і готує серію терактів на цій території.
Зокрема, під загрозою руйнування, вважають у розвідці, опинилася дамба Каховського водосховища та агрегати Каховської гідроелектростанції.
У ГУР також зазначили, що підрив дамби окупанти спланували заздалегідь – основні роботи із замінування провели ще у квітні. Також протягом цього тижня російські військові провели мінування шлюзів та опор Каховської ГЕС. На греблі встановлені 2 військові тентовані "Камази" без водіїв. Обидві машини, за даними української розвідки, повністю завантажені ящиками із вибухівкою.
Зокрема, під загрозою руйнування, вважають у розвідці, опинилася дамба Каховського водосховища та агрегати Каховської гідроелектростанції.
У ГУР також зазначили, що підрив дамби окупанти спланували заздалегідь – основні роботи із замінування провели ще у квітні. Також протягом цього тижня російські військові провели мінування шлюзів та опор Каховської ГЕС. На греблі встановлені 2 військові тентовані "Камази" без водіїв. Обидві машини, за даними української розвідки, повністю завантажені ящиками із вибухівкою.
Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що росіяни вдарять по Каховській ГЕС з метою приховати відступ на Херсонщині.
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