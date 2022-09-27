Окупанти заощаджують крилаті ракети для атаки по критичній інфраструктурі України

14:06 27 вересня Київ, Україна

Росіяни знизили ракетні удари по Україні крилатими ракетами, щоб, можливо, атакувати критичну інфраструктуру взимку.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.



Він зазначив, що ворог почав активно застосовувати безпілотники для атак української території, оскільки вони не мають необмеженого запасу високоточних ракет.

"Тому вони почали використовувати активніше БПЛА. Очевидно, що ракети вони почали берегти для стратегічної мети - це об'єкти критичної інфраструктури, можливо, вони бережуть ракети на зиму", - сказав Ігнат.

За його словами, знищення великої кількості літаків противника останніми днями пов'язане з тим, що ЗСУ ведуть контрнаступ на кількох ділянках, а тому окупанти все частіше наближають авіацію до лінії фронту.