Окупанти заощаджують крилаті ракети для атаки по критичній інфраструктурі України

Росіяни знизили ракетні удари по Україні крилатими ракетами, щоб, можливо, атакувати критичну інфраструктуру взимку.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.
Він зазначив, що ворог почав активно застосовувати безпілотники для атак української території, оскільки вони не мають необмеженого запасу високоточних ракет.
Він зазначив, що ворог почав активно застосовувати безпілотники для атак української території, оскільки вони не мають необмеженого запасу високоточних ракет.
За його словами, знищення великої кількості літаків противника останніми днями пов'язане з тим, що ЗСУ ведуть контрнаступ на кількох ділянках, а тому окупанти все частіше наближають авіацію до лінії фронту.
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