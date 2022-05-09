Окупанти депортували у росію понад 1,1 млн українців

17:42 09 травня Київ, Україна





Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила



За її словами, примусової депортації зазнають громадяни України, які пройшли "фільтрацію" у "фільтраційних таборах", створених росією на тимчасово окупованих територіях. Вона зазначила, що у деяких "фільтраційних таборах" перебувають понад 20 тисяч українських громадян.



Денисова додала, що про долю тих, хто не пройшов фільтрацію, нічого не відомо.



Денисова розповіла, що представники фсб роздягають під час фільтрації чоловіків та вивчають, чи є у них на тілі проукраїнські та інші татуювання, вивчають вміст мобільних телефонів, щоб визначити зв'язки з учасниками бойових дій, державних органів та ставлять питання про лояльність до військової операції росії”.



Денисова продемонструвала три довідки, які росіяни видають тим мешканцям окупованих територій, що пройшли фільтрацію. Одна довідка про дактилоскопію, інша - про пересування містом, а з третьою дозволяється виїзд із населеного пункту.



"І якщо фсб щось підозріле знайшла у телефоні, якщо щось їй не сподобалося, то вони відправляють людину до Донецька або Докучаєвська", - повідомила Денисова. Російські окупанти за час повномасштабної агресії насильно вивезли з території України 1 185 000 українців, серед яких 200 тисяч дітей.Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова За її словами, примусової депортації зазнають громадяни України, які пройшли "фільтрацію" у "фільтраційних таборах", створених росією на тимчасово окупованих територіях. Вона зазначила, що у деяких "фільтраційних таборах" перебувають понад 20 тисяч українських громадян.Денисова додала, що про долю тих, хто не пройшов фільтрацію, нічого не відомо.Денисова розповіла, що представники фсб роздягають під час фільтрації чоловіків та вивчають, чи є у них на тілі проукраїнські та інші татуювання, вивчають вміст мобільних телефонів, щоб визначити зв'язки з учасниками бойових дій, державних органів та ставлять питання про лояльність до військової операції росії”.Денисова продемонструвала три довідки, які росіяни видають тим мешканцям окупованих територій, що пройшли фільтрацію. Одна довідка про дактилоскопію, інша - про пересування містом, а з третьою дозволяється виїзд із населеного пункту."І якщо фсб щось підозріле знайшла у телефоні, якщо щось їй не сподобалося, то вони відправляють людину до Донецька або Докучаєвська", - повідомила Денисова.



За її словами, фільтрацію зазвичай проходять жінки, діти і люди похилого віку, яких потім поїздами розселяють по всій території росії.



Денисова зазначає, що це заздалегідь спланована політика російської федерації.



"У мене є докази, що росія заздалегідь планувала цю примусову депортацію. До федеральних округів росії були доведені директиви, планування тимчасового проживання для наших громадян. Є навіть звіти деяких регіонів росії, де містяться місця розміщення і кількість депортованих українців, прізвище керівника цього закладу, номер телефону та кількість місць”, – пояснила омбудсман.



Уповноважена повідомила, що зараз утворюється міжнародна комісія за участю іноземних омбудсманів, країни яких межують із росією. Вони намагатимуться напрацювати механізм повернення громадян України. Крім того, омбудсман разом із МЗС України працює, щоб посольство однієї із сусідніх росії країн надавало таким постраждалим українцям консульські послуги, видаючи види на виїзд.



Також Денисова повідомила, щоб "зменшити можливість громадянам України вижити на окупованих територіях", росіяни вивозять продовольство, зерно та техніку.