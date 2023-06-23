Окупанти депортували ще 600 українців до росії - ЦНС
13:19 23 червня Київ, Україна
За інформацією, отриманою від Центру національного спротиву, останнім часом загарбники з тимчасово окупованих територій здійснили депортацію ще 600 українців у російську федерацію.
Згідно з повідомленням Центру: "Згідно з нашими підпільними джерелами, з кінця травня до початку червня понад 600 українців з регіонів тимчасової окупації, включаючи мешканців Дебальцевого, Докучаєвська (Донецька область) та Старобільська (Луганська область), були депортовані до Ростовської області російської федерації. Табори розподілу на цих територіях є місцями затримання перед депортацією".
У повідомленні наголошується, що "міністерство транспорту" планує виділити автобуси для перевезення, а "міністерство охорони здоров'я" піклуватиметься про медичний супровід.
Безпосереднє перевезення та супровід українських громадян здійснює "Головне управління МНС росії".
Центр національного спротиву заявив: "Кожен із співробітників зазначених структур відомий, і всі злочини проти людства будуть покарані з усією суворістю закону".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі