Окупанти депортували ще 600 українців до росії - ЦНС

13:19 23 червня Київ, Україна

За інформацією, отриманою від Центру національного спротиву, останнім часом загарбники з тимчасово окупованих територій здійснили депортацію ще 600 українців у російську федерацію.

Згідно з повідомленням Центру: "Згідно з нашими підпільними джерелами, з кінця травня до початку червня понад 600 українців з регіонів тимчасової окупації, включаючи мешканців Дебальцевого, Докучаєвська (Донецька область) та Старобільська (Луганська область), були депортовані до Ростовської області російської федерації. Табори розподілу на цих територіях є місцями затримання перед депортацією".



У повідомленні наголошується, що "міністерство транспорту" планує виділити автобуси для перевезення, а "міністерство охорони здоров'я" піклуватиметься про медичний супровід.

Безпосереднє перевезення та супровід українських громадян здійснює "Головне управління МНС росії".