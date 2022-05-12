Окупанти будуть вигнані до кінця літа

Генерал, а за сумісництвом колишній командувач армією США заявив, що незабаром Україна має перейти у контрнаступ.
За оцінками генерала, українським військовим вдасться до кінця літа відкинути війська агресора до рубежів, які рф займала до 23 лютого.
"Вважаю, росіяни вже наблизилися до кульмінації. Вони не мають сотень тисяч нових солдатів або нових танків, готових вступити в бій. І мені здається, йдеться про тижні, оскільки велика робота була зроблена Сполученими Штатами та їхніми союзниками, щоб найближчими тижнями збільшити потенціал України. Думаю, ми побачимо перехід України до контрнаступу, і, відверто кажучи, вони спробують до кінця літа повернути росію на рубежі, які вона займала до 23 лютого", - припустив американський генерал.
Раніше західні аналітики заявляли, що контрнаступ ЗСУ у Харківській області може змінити темпи війни.
На думку радника голови ОПУ Олексія Арестовича, Україна має всі шанси після отримання західного озброєння перейти у контрнаступ та завдати воєнної поразки російській федерації.
За оцінками генерала, українським військовим вдасться до кінця літа відкинути війська агресора до рубежів, які рф займала до 23 лютого.
"Вважаю, росіяни вже наблизилися до кульмінації. Вони не мають сотень тисяч нових солдатів або нових танків, готових вступити в бій. І мені здається, йдеться про тижні, оскільки велика робота була зроблена Сполученими Штатами та їхніми союзниками, щоб найближчими тижнями збільшити потенціал України. Думаю, ми побачимо перехід України до контрнаступу, і, відверто кажучи, вони спробують до кінця літа повернути росію на рубежі, які вона займала до 23 лютого", - припустив американський генерал.
Раніше західні аналітики заявляли, що контрнаступ ЗСУ у Харківській області може змінити темпи війни.
На думку радника голови ОПУ Олексія Арестовича, Україна має всі шанси після отримання західного озброєння перейти у контрнаступ та завдати воєнної поразки російській федерації.
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