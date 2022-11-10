Окупанти атакували цивільні об'єкти від Вугледара до Соледару на Донеччині

14:42 10 листопада Київ, Україна

У ніч проти 10 листопада військові росії обстрілювали лінію фронту Донецької області від Вугледара до Соледару, удари, зокрема, припали на цивільну інфраструктуру.



Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Він уточнив, що на Волноваському напрямку під інтенсивним обстрілом Вугледар, одна людина загинула у Павлівці.



На Донецькому напрямку напередодні ввечері та вночі були поодинокі прильоти по Авдіївці, один загиблий. Також обстріли зафіксовані у Мар'їнській громаді, інформація про жертв та руйнування не надходила.



На Горлівському напрямку найбільше постраждав Бахмут: за попередню добу в місті вбито одного цивільного та поранено ще двох. Пошкоджено чотири приватні будинки та адмінбудівлю.



Також ворог бив по околицях Торецької, Світлодарської та Соледарської громад, обійшлося без жертв.