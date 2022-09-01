Окупанти активізували підготовку до "референдуму" у Маріуполі

12:23 29 серпня Київ, Україна

Загарбникам надійшла команда з москви вийти на кордон Донецької області до 15 вересня, через що окупанти прискорили підготовку "референдуму" у Маріуполі.

Про це у понеділок, 29 серпня, повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"За нашою інформацією, із кремля надійшла нова фантазійна вказівка – вийти на кордон Донецької області до 15.09. Тож знову оновилася підготовка до "референдуму", - написав Андрющенко.

За його даними, окупанти намагаються сформувати чотири виборчі комісії, але поки що безуспішно.

"Одночасно голови ОСББ та КСН отримали вказівку на уточнення персональних даних маріупольців. Почалися масові обдзвони всіх із запитанням, чи планують люди голосувати", - повідомив Андрющенко.

Він також додав, що дата "референдуму" не оголошується, її обіцяють сказати додатково.