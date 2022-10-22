Окупант після звільнення з полону повернувся воювати, але...

09:32 22 жовтня Київ, Україна

Російський загарбник, який після визволення з полону повернувся воювати проти України, загинув на фронті. Про це повідомив журналіст Денис Казанський у своєму Telegram-каналі.

"Російський військовий Натан Касаткін, який потрапив у полон у перші дні війни (фігурував на відомому відео, де називав путіна "х...йлом"), потім був звільнений за обміном, але чомусь вирішив знову повернутися в Україну. Кінець виявився трохи передбачуваним", - зазначив він.

Журналіст опублікував скріншот із спільноти "Вконтакте", де його колишні однокурсники розповіли, що Касаткін пішов із життя "при виконанні військового та службового обов'язку".

Скриншот страницы в Телеграм

Як повідомлялося раніше, ЗСУ ліквідували бойовика "ДНР" Володимира Шейка, який керував артилерійським дивізіоном і називав себе "підполковником".

 