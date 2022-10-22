Окупант після звільнення з полону повернувся воювати, але...

Російський загарбник, який після визволення з полону повернувся воювати проти України, загинув на фронті. Про це повідомив журналіст Денис Казанський у своєму Telegram-каналі.
Журналіст опублікував скріншот із спільноти "Вконтакте", де його колишні однокурсники розповіли, що Касаткін пішов із життя "при виконанні військового та службового обов'язку".
Як повідомлялося раніше, ЗСУ ліквідували бойовика "ДНР" Володимира Шейка, який керував артилерійським дивізіоном і називав себе "підполковником".
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