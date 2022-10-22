Окупант після звільнення з полону повернувся воювати, але...

09:32 22 жовтня Київ, Україна

Російський загарбник, який після визволення з полону повернувся воювати проти України, загинув на фронті. Про це повідомив журналіст Денис Казанський у своєму Telegram-каналі.

"Російський військовий Натан Касаткін, який потрапив у полон у перші дні війни (фігурував на відомому відео, де називав путіна "х...йлом"), потім був звільнений за обміном, але чомусь вирішив знову повернутися в Україну. Кінець виявився трохи передбачуваним", - зазначив він.

Журналіст опублікував скріншот із спільноти "Вконтакте", де його колишні однокурсники розповіли, що Касаткін пішов із життя "при виконанні військового та службового обов'язку".

Як повідомлялося раніше, ЗСУ ліквідували бойовика "ДНР" Володимира Шейка, який керував артилерійським дивізіоном і називав себе "підполковником".