Окупаційній владі не вистачає колаборантів - Данилов

18:28 09 серпня Київ, Україна

На тимчасово захоплених територіях України загарбники не можуть сформувати "органи управління" через нестачу колаборантів.

Про це 9 серпня написав у Twitter секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данилов

"Росії не вистачає колаборантів. На тимчасово окупованих територіях призначені гауляйтери не можуть сформувати органи управління. Проведення будь-яких "референдумів" можливе виключно в режимі фейкових новин", - наголосив він.

При цьому глава РНБО закликав не втрачати пильності.

"Спостерігаються активні спроби ФСБ замість розгромленої "п'ятої колони" сформувати "шосту". Ці спроби приречені, як і ті, хто спокуситься на 30 рашистських срібняків. 2022 – не 2014», – підсумував Данилов.

Раніше повідомлялося, що росіяни готують псевдореферендуми в окупованих регіонах півдня України та звозять масовку.