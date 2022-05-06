Окупаційна влада вирубає в Криму понад 7 тисяч дерев з Червоної книги

Російська Федерація продовжує завдавати шкоди екології Криму, так, окупаційна влада заради будівництва додаткової, восьмої ділянки траси «Таврида» під Севастополем, вирубає 7 760 червонокнижних дерев.
Контракт про виконання робіт щодо вирубки червонокнижних дерев опублікований на сайті Єдина інформаційна система в сфері закупівель.
Ще 962 дерева, занесених до Червоної книги, окупанти мають намір пересадити з місця будівництва траси.
У контракті зазначено, що терміни виконання робіт по вирубці і пересадці дерев - 1 грудня 2022 року.
Ціна контракту - 37 млн 543 845 рублів (13 млн 801702 грн).
Постпред президента України в АРК та м. Севастополь Антон Кориневич заявляв, що в результаті реалізації державою-окупантом таких масштабних інфраструктурних проєктів, як міст через Керченську протоку і так звана траса «Таврида», на півострові значно погіршилася екологічна ситуація.
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