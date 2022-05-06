Окупаційна влада вирубає в Криму понад 7 тисяч дерев з Червоної книги

14:04 05 серпня Київ, Україна

Російська Федерація продовжує завдавати шкоди екології Криму, так, окупаційна влада заради будівництва додаткової, восьмої ділянки траси «Таврида» під Севастополем, вирубає 7 760 червонокнижних дерев.

Контракт про виконання робіт щодо вирубки червонокнижних дерев опублікований на сайті Єдина інформаційна система в сфері закупівель.

«Передбачається вирубка 7760 об'єктів рослинного світу, ... занесеного в Червону книгу РФ, а саме: 116 екземплярів ялівцю високого, 5011 екземплярів сосни Палласа, 2633 екземпляри сосни піцундської», - йдеться в пункті 2 додатка №1 до опублікованого контракту.

Ще 962 дерева, занесених до Червоної книги, окупанти мають намір пересадити з місця будівництва траси.



У контракті зазначено, що терміни виконання робіт по вирубці і пересадці дерев - 1 грудня 2022 року.



Ціна контракту - 37 млн 543 845 рублів (13 млн 801702 грн).



Постпред президента України в АРК та м. Севастополь Антон Кориневич заявляв, що в результаті реалізації державою-окупантом таких масштабних інфраструктурних проєктів, як міст через Керченську протоку і так звана траса «Таврида», на півострові значно погіршилася екологічна ситуація.