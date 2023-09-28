Окупаційна влада росії на Херсонщині скаржиться в кремль на російських військових - ЦНС

Окупаційна адміністрація на Херсонщині змушена звернутися до кремля зі скаргами на зростання випадків пограбувань, як повідомляє Центр національного спротиву.
За інформацією ЦНС, російські військові під приводом боротьби з підпільними структурами фактично викрадають автотранспорт та гроші у місцевих жителів. Їх звинувачують у нелояльності та підтримці Сил оборони, після чого відбуваються пограбування у їхніх будинках.
Центр національного опору наголошує, що окрім проблем із дисципліною серед російських військових, в окупаційній армії також поширені випадки пияцтва та дезертирства.
В результаті окупаційна адміністрація навіть поскаржилася в кремль, адже в регіоні і так панують антиросійські настрої.
За інформацією ЦНС, російські військові під приводом боротьби з підпільними структурами фактично викрадають автотранспорт та гроші у місцевих жителів. Їх звинувачують у нелояльності та підтримці Сил оборони, після чого відбуваються пограбування у їхніх будинках.
Центр національного опору наголошує, що окрім проблем із дисципліною серед російських військових, в окупаційній армії також поширені випадки пияцтва та дезертирства.
В результаті окупаційна адміністрація навіть поскаржилася в кремль, адже в регіоні і так панують антиросійські настрої.
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