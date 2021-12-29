Окупаційна влада Криму не виконує рішення суду ООН

11:24 27 квітень Київ, Україна

Так званий «Верховний Суд Республіки Крим» 5 років тому визнав діяльність Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською і заборонив його, тим самим позбавивши кримських татар національного органу самоврядування.



Про це в Фейсбуці написав член Меджлісу, керівник Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.

«26 квітня 2016 року так званий «Верховний Суд Республіки Крим» визнав діяльність Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською і заборонив його в РФ, таке ж рішення прийняв Верховний Суд Російської Федерації. Ці рішення фактично залишили корінний народ без його національного органу самоврядування», - повідомив Барієв.

За його словами, заборона представницького органу корінного кримськотатарського народу є порушенням статей 3, 5, 18, 19, 20, 23, 33 і 34 Декларації ООН про права корінних народів.



Як підкреслив активіст, незважаючи на те, що проміжне рішення Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 року зобов'язує Російську Федерацію скасувати незаконне рішення про заборону Меджлісу, окупаційна влада продовжує переслідувати його членів на всіх рівнях - а це понад 2000 представників кримськотатарського народу.





Крім того, зазначив Барієв, у 2018 році повинні були відбутися нові вибори делегатів Курултаю, яким потрібно було обрати новий склад Меджлісу. Однак через окупацію Криму і заборону Меджлісу кримськотатарський народ позбавлений права на вільні демократичні вибори своїх представницьких органів.

За словами Барієва, він неодноразово виступав на майданчиках ООН і ОБСЄ, де інформував міжнародну спільноту про порушення окупантами даного колективного права кримськотатарського народу.



Крім того, зазначив він, Кримськотатарський ресурсний центр надавав допомогу адвокатам, які представляють Україну, в підготовці меморандуму в Міжнародний суд ООН в частині підготовки доказів про те, що Меджліс є представницьким органом корінного народу.



КРЦ також сприяв в подачі 13 заяв від членів меджлісів усіх рівнів і 4 заяв від юридичних осіб системи Курултай-Меджліс в ЄСПЛ про незаконність заборони Меджлісу кримськотатарського народу.



Нагадаємо, Меджліс кримськотатарського народу (аналог парламенту) складається з 33 осіб. Обирається на Курултаї (з'їзді), який охоплює 250 делегатів, обраних на прямих демократичних виборах терміном на 5 років.



До початку окупації в Автономній Республіці Крим функціонувало 250 регіональних і місцевих меджлісів.



Згідно з постановою Верховної Ради від 20 березня 2014 року, Курултай і Меджліс є офіційними представницькими органами кримськотатарського народу в Україні.