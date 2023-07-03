Окупаційні сили намагаються відновити позиції біля Антонівського мосту

12:49 03 липня Київ, Україна

Окупаційні сили намагаються відновити свої позиції біля Антонівського мосту. Разом з цим збільшується частота обстрілів із боку противника.



Цю інформацію підтвердила голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, яка виступила у прямому ефірі національного телемарафону.



Наталія Гуменюк, керівник ОК "Південь", наголосила, що російські військові чинять значний опір.

"Ми звільняємо ворожі позиції, але з дивовижною наполегливістю ворог повертається на них, прагнучи знову розгорнутися. Це обумовлено необхідністю виконання їхніх наказів та створення ілюзії активної діяльності, яку їм не вдається продемонструвати, наприклад, на Запоріжжі та в інших східних напрямках", - зазначила вона.



Російські збройні сили також намагаються посилити обстріли. Протягом останньої доби було зафіксовано близько 90 обстрілів: близько 50 обстрілів протягом світлового дня та приблизно 40 обстрілів уночі.