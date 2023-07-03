Окупаційні сили намагаються відновити позиції біля Антонівського мосту

Окупаційні сили намагаються відновити свої позиції біля Антонівського мосту. Разом з цим збільшується частота обстрілів із боку противника.
Цю інформацію підтвердила голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, яка виступила у прямому ефірі національного телемарафону.
Наталія Гуменюк, керівник ОК "Південь", наголосила, що російські військові чинять значний опір.
Цю інформацію підтвердила голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, яка виступила у прямому ефірі національного телемарафону.
Наталія Гуменюк, керівник ОК "Південь", наголосила, що російські військові чинять значний опір.
Російські збройні сили також намагаються посилити обстріли. Протягом останньої доби було зафіксовано близько 90 обстрілів: близько 50 обстрілів протягом світлового дня та приблизно 40 обстрілів уночі.
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