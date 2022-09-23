Окупаційна влада повідомила, що розпочалися "референдуми"

11:29 23 вересня Київ, Україна

На окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської областей та Мелітополя розпочалися "референдуми" про приєднання до росії.

 
Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство.

У так званій ДНР повідомили, що "голосування" відбувається по всій території, яку контролюють окупанти.

У так званій ЛНР сказали, що всі бюлетені доставлені на виборчі дільниці, з 8 ранку свою роботу починають місця для голосування поза приміщенням.

У Мелітополі почали ходити за адресами громадян для збирання підписів.