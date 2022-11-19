ОК Південь розповіло про ситуацію на півдні України

08:38 18 листопада Київ, Україна

Підраховувати втрати окупантів на півдні України стає складно через віддаленість розташування ворожих частин. Про це у четвер, 17 листопада, повідомляє Оперативне командування Південь у Facebook.



Водночас там зазначили, що точно знають про знищення станції радіолокації та техніки окупантів.

"Підбиття підсумків втрат ворожого війська утруднено через віддаленість місць влучень. На цьому етапі відомо про радіолокаційну станцію в районі Нової Каховки та бойову броньовану машину в районі Голої Пристані. Решта вимагає дорозвідки", - йдеться у повідомленні.

При цьому російські окупанти обстрілюють правий берег реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією. Зокрема, вороги тримають під вогневим ураженням Чорнобаївку, Антонівку та сам Херсон.

"Внаслідок одного з обстрілів обласного центру від осколкових поранень загинув місцевий житель. Також поблизу влучання мінометного снаряда пошкоджено вікна у багатоповерховому будинку", - йдеться у повідомленні.

Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 7 бойових кораблів, серед яких один підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами "Калібр".