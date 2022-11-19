ОК Південь розповіло про ситуацію на півдні України

Підраховувати втрати окупантів на півдні України стає складно через віддаленість розташування ворожих частин. Про це у четвер, 17 листопада, повідомляє Оперативне командування Південь у Facebook.
Водночас там зазначили, що точно знають про знищення станції радіолокації та техніки окупантів.
Водночас там зазначили, що точно знають про знищення станції радіолокації та техніки окупантів.
При цьому російські окупанти обстрілюють правий берег реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією. Зокрема, вороги тримають під вогневим ураженням Чорнобаївку, Антонівку та сам Херсон.
Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 7 бойових кораблів, серед яких один підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами "Калібр".
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