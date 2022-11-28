ОК "Південь" попереджає про підготовку ворогом нових масованих атак

14:59 28 листопада Київ, Україна

Вперше за тривалий час на чергування в Чорне море вийшов російський ракетний носій, що свідчить про можливість нових масованих атак з боку росії на початку тижня.



Про це заявила речниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"У Чорному морі з'явився - (вперше - ред.) за тривалий час, кілька діб не було - ракетоносій на чергуванні. Це надводний ракетоносій, що несе вісім ракет типу "Калібр" на борту. Це говорить про те, що підготовка йшла" - сказала вона.

Вона зазначила, що це свідчить про те, що окупанти готуються до чергового обстрілу. У пунктах базування знаходяться ракетоносії, які споряджені та можуть бути приєднані до служби протягом кількох годин, і шторм у Чорному морі не завадить пускати.



У зв'язку з цією інформацією Гуменюк також закликала реагувати на сигнали повітряної тривоги.