ОК Південь попередило про можливі провокації з боку рф

08:13 26 травня Київ, Україна

Захоплений катер Військово-Морських Сил України в Бердянську окупантами було перенесено до острова Зміїний.



Оперативне командування Південь повідомило, що його можуть використати з метою провокацій.

"Поблизу острова Зміїний виявлено один з малих броньованих артилерійських катерів ВМС Збройних сил України, захоплений рашистами у Бердянську на початку вторгнення. Імовірно, ворог намагатиметься використовувати такий катер, ще й під українським прапором, у своїх провокаціях", - йдеться у зведенні.

Українські військові припускають, що його можуть використати для обстрілу іноземних цивільних суден, прибережних районів України та інших держав чорноморського регіону.



Також у ОК Південь зазначили, що корабельне угруповання сил рф у Чорному морі продовжує блокувати судноплавство та роботу портів, не втрачає актуальності загроза ракетних ударів та висадки десанту.