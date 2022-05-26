ОК Південь попередило про можливі провокації з боку рф

Захоплений катер Військово-Морських Сил України в Бердянську окупантами було перенесено до острова Зміїний.
Оперативне командування Південь повідомило, що його можуть використати з метою провокацій.
Українські військові припускають, що його можуть використати для обстрілу іноземних цивільних суден, прибережних районів України та інших держав чорноморського регіону.
Також у ОК Південь зазначили, що корабельне угруповання сил рф у Чорному морі продовжує блокувати судноплавство та роботу портів, не втрачає актуальності загроза ракетних ударів та висадки десанту.
Також у ОК Південь зазначили, що корабельне угруповання сил рф у Чорному морі продовжує блокувати судноплавство та роботу портів, не втрачає актуальності загроза ракетних ударів та висадки десанту.
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