ОК "Південь" перерахував втрати ворога у південній частині України за минулу добу
06:41 06 червня Київ, Україна
За добу 5 червня ЗСУ було знищено техніку ворога, а саме: комплекс "ТОР М1", реактивну систему залпового вогню та самохідну гаубицю "Гвоздика".
Про це повідомило ОК "Південь".
Також при виконанні вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами з обліку боєздатних назавжди викреслено 59 рашистів, танк та 6 інших броньованих машин, зенітно-ракетний комплекс "ТОР М1", реактивна система залпового вогню, самохідна гаубиця "Г5". Також у 3 різних населених пунктах Херсонщини знищено 3 польові склади боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
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