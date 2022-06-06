ОК "Південь" перерахував втрати ворога у південній частині України за минулу добу

Про це повідомило ОК "Південь".

Також при виконанні вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами з обліку боєздатних назавжди викреслено 59 рашистів, танк та 6 інших броньованих машин, зенітно-ракетний комплекс "ТОР М1", реактивна система залпового вогню, самохідна гаубиця "Г5". Також у 3 різних населених пунктах Херсонщини знищено 3 польові склади боєприпасів", - йдеться у повідомленні.