ОК Південь відреагували на ранкову атаку "бойових комарів" на Севастополь

11:53 29 жовтня Київ, Україна

Тимчасово окупований Севастополь могли атакувати "бойові комарі" зі США, про які заявила Росія на засіданні Ради безпеки ООН. Про це повідомила керівник прес-служби Оперативного командування (ОК) Південь Наталія Гуменюк у ефірі всеукраїнського телемарафону новин у суботу, 29 жовтня.

Таким чином вона відреагувала на звинувачення росіян щодо причетності безпілотників ЗСУ до ранкових "атак" Севастополя.

За її словами, у ОК Південь уважно стежать за тим, що відбувається, оскільки це перебуває у їхній зоні відповідальності.

"Ми готуємо офіційну відповідь, яка буде наповнена фактами. Напевно, це і є "бойові комарі", які так непокоїть російську владу", - сиронізувала Гуменюк.

Як відомо, у суботу вранці, 29 жовтня, мешканці окупованого Севастополя чули вибухи у місті. Кремлівські пропагандисти запевняють, що російські кораблі "відбивали атаку безпілотників".

Нагадаємо, постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Вашингтон передає Києву дрони з комарами, які переносять небезпечні для росіян захворювання.

Крім того, в ООН заявили, що організація не отримала доказів "біологічної зброї" в Україні, а розслідування цього питання виявилося "витратою часу".