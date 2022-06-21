ОК Південь опублікувало подробиці ракетного удару по Одесі

Охоронець логістичного продуктового складу загинув унаслідок ракетного удару російських загарбників по Одесі.
Про це у понеділок, 20 червня, йдеться у повідомленні на сторінці Оперативного командування Південь у Facebook за підсумками 20 червня.
Зазначається, що ворог завдав масованого обстрілу по всьому півдні України.
Ракети Х-31А з російського винищувача та ракета типу Онікс з берегового ракетного комплексу були направлені на Очаків та влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті.
Інші 9️ Оніксів були направлені в Одеську область. У дельті Дунаю пошкоджено житлові будинки на островах, у Білгород-Дністровському районі було влучання біля цвинтаря та біля об'єкту промислової інфраструктури. Без жертв та постраждалих.
Зазначається, що ворог завдав масованого обстрілу по всьому півдні України.
Ракети Х-31А з російського винищувача та ракета типу Онікс з берегового ракетного комплексу були направлені на Очаків та влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті.
Інші 9️ Оніксів були направлені в Одеську область. У дельті Дунаю пошкоджено житлові будинки на островах, у Білгород-Дністровському районі було влучання біля цвинтаря та біля об'єкту промислової інфраструктури. Без жертв та постраждалих.
Також на Херсонщині по позиціях українських військ завдався авіаційний удар гелікоптером противника Ка-52.
Там же зазначили, що до берега Коблево хвилі прибили морську міну, вона безконтрольно здетонувала.
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