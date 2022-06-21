ОК Південь опублікувало подробиці ракетного удару по Одесі

07:25 21 червня Київ, Україна

Охоронець логістичного продуктового складу загинув унаслідок ракетного удару російських загарбників по Одесі.

 
Про це у понеділок, 20 червня, йдеться у повідомленні на сторінці Оперативного командування Південь у Facebook за підсумками 20 червня.

Зазначається, що ворог завдав масованого обстрілу по всьому півдні України.

Ракети Х-31А з російського винищувача та ракета типу Онікс з берегового ракетного комплексу були направлені на Очаків та влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті.

Інші 9️ Оніксів були направлені в Одеську область. У дельті Дунаю пошкоджено житлові будинки на островах, у Білгород-Дністровському районі було влучання біля цвинтаря та біля об'єкту промислової інфраструктури. Без жертв та постраждалих.
 
"В Одесі внаслідок влучення в логістичний продуктовий склад загинув цивільний - охоронець", - йдеться у повідомленні.

Також на Херсонщині по позиціях українських військ завдався авіаційний удар гелікоптером противника Ка-52.
 
"Без втрат. У відповідь нашими гелікоптерами також атаковано скупчення супротивника", - повідомили у ОК Південь.
 
Там же зазначили, що до берега Коблево хвилі прибили морську міну, вона безконтрольно здетонувала.
 
"У Коблево хвилями до берега принесло чергову морську міну. На відстані близько 50 метрів вона безконтрольно здетонувала. На щастя, саме через відсутність людей на пляжі та прибережних водах ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.