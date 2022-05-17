Охорона кордону: Україна відправила гумвантаж в Литву

18:50 12 серпня Київ, Україна

В рамках першого етапу допомоги, Литві переданий гуманітарний вантаж, в тому числі колючий дріт для захисту держкордону з Білоруссю.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Це перший етап допомоги з трьох, яку Україна спрямовує відповідно до указу президента Володимира Зеленського та розпорядження Кабінету Міністрів", - йдеться в повідомленні.

Допомога буде сприяти посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів.



Вантаж супроводжує група співробітників ДСНС, які повинні передати його представникам Служби охорони державного кордону Литви.



Нагадаємо, парламент Литви прийняв закон про встановлення фізичного бар'єра на кордоні з Білоруссю.



Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте сподівається, що огорожу на кордоні з Білоруссю побудують за рік.