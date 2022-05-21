"Полювання на відьом": силовики РФ затримали 5 кримськотатарських активістів

14:48 17 серпня Київ, Україна

Російські силовики знову влаштували "полювання на відьом", в будинках кримських татар проведені обшуки, затримано п'ятьох осіб. МЗС України вважає такі дії країни-окупанта провокацією напередодні саміту Кримської платформи.

Київ вимагає звільнити п'ятьох затриманих кримських татар:

в Нахімовському районі міста Севастополь співробітники ФСБ забрали активістів Рустема Мурасова і Рустема Таїрова,

в Балаклавському районі Севастополя - Джеббара Бекирова,

в Бахчисарайському районі - активіста Заура Абдуллаєва,

в Сімферопольському районі Криму - Раіфа Февзієва.

Всіх затриманих доставили в Управління Федеральної служби безпеки по Республіці Крим і місту Севастополь.

Україна закликала міжнародне співтовариство продовжити активний захист прав і свобод жителів Криму і посилити тиск на Росію для припинення грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованого півострова.

"Розглядаємо вказані незаконні обшуки і затримання як провокацію напередодні інавгураційного саміту Кримської платформи", - йдеться в заяві МЗС.

Також на затримання в Криму відреагував президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні вранці в будинках кримських татар пройшли обшуки і затримання. Ці неприпустимі переслідування повинні бути негайно припинені, а люди звільнені", - написав він у Twitter.

Він закликав світову спільноту належним чином відреагувати на порушення.

Як зазначає видання Кримська солідарність, Раіф Февзієв - місцевий імам, який закінчив медресе, кримськотатарський активіст, багатодітний батько. У свою чергу Рустем Мурасов, Рустем Таїров, Джаббар Бекіров і Заур Абдуллаєв займалися активізмом, систематично відвідували політично мотивовані судові засідання.

У постанові на обшук у Мурасова, копію якої має в своєму розпорядженні «Кримська солідарність», сказано: «В ході провадження попереднього розслідування, а також проведеними оперативно-розшуковими заходами отримані дані, що дають підставу органам попереднього розслідування вважати, що в житлових і підсобних приміщеннях домоволодіння за місцем реєстрації та проживання Мурасова Рустема, можливо, зберігаються електронні носії інформації, в т.ч. ПЕОМ, електронні книги, мобільні телефони, USB-накопичувачі, на яких міститься інформація про діяльність терористичної організації «Партія ісламського визволення» («Хізб ут-Тахрір аль-Іслямі»); екстремістська література зазначеної організації, а також інші предмети і документи, які мають доказове значення у кримінальній справі».