Обмеження не знімуть, доки москва не домовиться з Києвом
18:31 05 травня Київ, Україна
Після наради з Україною Європейський Союз готовий скасувати санкції проти російської федерації.
Обмеження не знімуть, доки москва не домовиться з Києвом на умовах, які влаштовуватимуть Україну.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє пресслужба
Бундестагу.
"Путіну доведеться домовитися з Україною. Ми зможемо і захочемо зняти наші санкції лише відповідно до угоди з Україною. Ми зможемо і захочемо зняти наші санкції лише за погодженням з Україною. Не думаю, що багато хто в кремлі це зрозумів. Це має руйнівні наслідки для росії», – сказав Шольц.
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