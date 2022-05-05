Обмеження не знімуть, доки москва не домовиться з Києвом

"Путіну доведеться домовитися з Україною. Ми зможемо і захочемо зняти наші санкції лише відповідно до угоди з Україною. Ми зможемо і захочемо зняти наші санкції лише за погодженням з Україною. Не думаю, що багато хто в кремлі це зрозумів. Це має руйнівні наслідки для росії», – сказав Шольц.