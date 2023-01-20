ОГПУ: українське слідство поки не визначило походження дронів-камікадзе

12:42 20 січня Київ, Україна





Про це заявив прокурор департаменту протидії злочинів в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Наразі відкрито понад 50 кримінальних проваджень через застосування дронів-камікадзе. Проте українське слідство поки що не визначило походження безпілотників.Про це заявив прокурор департаменту протидії злочинів в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора (ОГПУ) Іван Чижевський.

"Сказати про те, що це - безпілотники іранського виробництва чи ні - ми поки що не можемо. Зараз триває досудове розслідування. Воно не буде швидким. Адже експертиза необхідна не проста, а за участю фахівців широкого масштабу, які зможуть з'ясувати, що це за комплектувальні, їхнє походження. За експертизами буде встановлено походження даних безпілотників та виробника компонентів", - сказав прокурор.

Проведення експертиз ускладнюється через повітряні тривоги та нові атаки окупантів.

"Ми не можемо вказати про те, скільки триватимуть експертизи через те, що російська федерація активно обстрілює Україну", - зазначив він.

Прокурор запевняє, що слідство прагне встановити всі складові, пов'язані з атаками безпілотників.

"Яким чином цей безпілотник з'явився у збройних силах російської федерації, чому він називається "Герань" і "Герань-2", чому він так схожий на "Shahed-131", "Shahed-136" та "Mohajer-6"? де здійснюється виробництво даних безпілотників, які шляхи постачання, хто постачав? Дата і місце виготовлення, які контракти укладалися, хто їх укладав – це також дуже важливо у ході судового розслідування, у ході встановлення всіх схем", - наголосив Іван Чижевський.

Використовуючи дані розвідки та технології, слідство намагатиметься встановити операторів безпілотників, сказав прокурор. Однак росіяни намагаються заплутати українських слідчих та експертів.

"Є випадки, коли країна-агресор спеціально наносить маркування певної компанії з метою ведення нас в оману. Або навпаки, ми фіксували сліди знищення назв, маркування або наклейок на виробах. Слідство має встановити кожен компонент: країну походження, дату виготовлення та переконатися, що абревіатура чи назва компанії, яка виготовила, не є підробкою", - розповів він.

Через використання росією дронів-камікадзе Україна судитиметься з міжнародними судами:

"Насамперед має бути закінчено досудове розслідування — нашими органами, в нашій країні, за участю фахівців. Звичайно, Україна судитиметься з міжнародними судами через використання безпілотників. Але зараз стверджувати, в яку інстанцію, терміни – я думаю, це буде досить неправильно", - пояснив Чижевський.

Прокурор додав, що українським експертам та правоохоронцям допомагають міжнародні партнери. До Ірану українське слідство поки не зверталося.