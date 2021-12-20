Офіс президента: заяву Кадирова не вимагає офіційної реакції

Засоби масової інформації чекають реакції від президента України на заяву Кадирова. В Офісі президента прокоментували ситуацію:
Також прес-служба президента Зеленського вказала, що заклик Кадирова вибудувати Україні добросусідські відносини з Росією явно не входить в перелік його компетенції, так як існуючий конфлікт можуть обговорювати лідери двох держав і їх незалежні західні колеги, а явно не представники республік під контролем Москви.
Нагадаємо, що в Кремлі підтримали заяву Рамзана Кадирова, який закликав Володимира Зеленського зателефонувати президенту Росії і почати налагоджувати відносини "двох великих народів".
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