Офіс президента: заяву Кадирова не вимагає офіційної реакції

20:35 20 липень Київ, Україна

Засоби масової інформації чекають реакції від президента України на заяву Кадирова. В Офісі президента прокоментували ситуацію:

"Будь-який в сучасному інформаційному світі має право на будь-які заяви. Але це точно не привід для пошуку якихось таємних смислів. Тому викликає певний подив настільки наполеглива спроба частини засобів масової інформації надати фактом особистого повідомлення глави суб'єкта федерації сусідньої країни надзвичайне значення ", - зазначили в ОП.

Також прес-служба президента Зеленського вказала, що заклик Кадирова вибудувати Україні добросусідські відносини з Росією явно не входить в перелік його компетенції, так як існуючий конфлікт можуть обговорювати лідери двох держав і їх незалежні західні колеги, а явно не представники республік під контролем Москви.

"І які точно немає сенсу коментувати або обговорювати в будь-яких особистих повідомленнях", - резюмували в Офісі президента.

Нагадаємо, що в Кремлі підтримали заяву Рамзана Кадирова, який закликав Володимира Зеленського зателефонувати президенту Росії і почати налагоджувати відносини "двох великих народів".