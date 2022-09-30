Офіс Президента прокоментував заяву путіна про анексію окупованих територій

16:37 30 вересня Київ, Україна

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на заяву президента росії володимира путіна про анексію окупованих територій України.

 
"Ми працюємо далі і звільняємо українські території. І не звертаємо увагу на тих, кому час пити таблетки. Армія працює, Україна - єдина. Тільки вперед!” – написав Єрмак в офіційному ТГ-каналі.