Офіс Президента прокоментував заяву путіна про анексію окупованих територій
16:37 30 вересня Київ, Україна
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на заяву президента росії володимира путіна про анексію окупованих територій України.
"Ми працюємо далі і звільняємо українські території. І не звертаємо увагу на тих, кому час пити таблетки. Армія працює, Україна - єдина. Тільки вперед!” – написав Єрмак в офіційному ТГ-каналі
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